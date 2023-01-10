В Рязанском кардиодиспансере появилось свыше 50 единиц новой аппаратуры

Минздрав Рязанской области приобрёл для службы реабилитации пациентов с различными заболеваниями больше 50 единиц нового оборудования по нацпроекту «Здравоохранение».

Аппаратура предназначена для восстановления пациентов с сердечно-сосудистыми и лёгочными заболеваниями, болезнями нервной системы, суставов, для перенесших травмы, операции и коронавирусную инфекцию.

Пациенты Рязанского областного клинического кардиологического диспансера смогут пройти комплекс процедур на новом технологичном оборудовании, к примеру электросон. Многофункциональные физиотерапевтические аппараты помогут пациентам укрепить нервную систему и бороться со стрессом. Современные тренажёры разработаны для помощи в восстановлении в самых сложных случаях – после различных травм, эндопротезирования и инсульта.

В кардиодиспансере создана трёхуровневая система восстановительного лечения. Все сотрудники службы реабилитации прошли обучение. Оборудование смонтировано и опробовано в тестовом режиме. В полном объёме оно начнёт работать с января 2023 года.