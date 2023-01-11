В рязанском кафе росгвардейцы задержали дебошира

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали в кафе в Рязани агрессивного мужчину.

«Тревожная кнопка» сработала днём в учреждении общепита на улице Западной. На охраняемый объект выехали росгвардейцы.

Общественный порядок, как выяснилось, нарушал агрессивный мужчина 1961 года рождения. По предварительным данным, также дебошир повредил барную технику в помещении.

Нарушителя задержали и передали полиции.