Среда, 11 января, 2023
Татьяна Проводина

В рязанском кафе росгвардейцы задержали дебошира

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Фото Пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области задержали в кафе в Рязани агрессивного мужчину.

«Тревожная кнопка» сработала днём в учреждении общепита на улице Западной. На охраняемый объект выехали росгвардейцы.

Общественный порядок, как выяснилось, нарушал агрессивный мужчина 1961 года рождения. По предварительным данным, также дебошир повредил барную технику в помещении.

Нарушителя задержали и передали полиции.

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