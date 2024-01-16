В Рязанском художественном музее представлена «Бегущая куница» Ивана Ефимова, чьи произведения украшают стратегические объекты России от станций метро до зданий вокзалов

В Рязанском художественном музее собрана уникальная коллекция предметов из фаянса и фарфора русских художников.

В рубрике «День шедевра» познакомим вас с фаянсовой скульптурой «Бегущая куница», выдающегося русского скульптора, графика и иллюстратора, живописца и реформатора кукольного театра Ивана Ефимова.

Работы И. С. Ефимова украшают станции Московского метро, Ярославский и Химкинский вокзалы, детские комнаты Ленинградского вокзала, зимний сад Большого Кремлёвского дворца.

Вместе с супругой он стоял у истоков создания первого детского театра в Москве, инициатором которого была Наталья Сац.

Самая яркая страница творчества Ефимова связана с анималистической скульптурой. Он был мастером передачи грации животных, которых часто запечатлевал в движении.

Этим характеристикам в полной мере отвечает «Бегущая куница». Точная анатомия, невероятно мягкие и плавные линии заставляют зрителя тоже «бежать» за ней следом и любоваться пластичностью и подвижностью животного, несмотря на то, что по сути это застывшая в фаянсе скульптура.