В Рязанском художественном музее экспонируется икона «Богоматерь Одигитрия»

Икона богородичного цикла «Богоматерь Одигитрия» представлена в зале древнерусского искусства Рязанского художественного музея.

В переводе с древнегреческого языка Одигитрия означает путеводительница. Богородица – заступница и просительница за людей перед Богом, покровительница земли русской.

Икона с таким названием приписывалась апостолу Луке. Святыня хранилась в Константинополе. В древнерусском искусстве известны многочисленные списки и повторения подобного типа иконографии.

Богородица изображена строго фронтально, в молитвенной позе. Правая рука невысоко и спокойно в молитвенном жесте обращена к её младенцу – Иисусу Христу, в лике которого уже угадываются черты сына Божьего.

Его фигура облачена в золотые одежды, на их фоне белеет свиток, а правая рука, как бы отвечая на мольбу матери, в благословляющем жесте обращена ко всем, кто стоит перед иконой.