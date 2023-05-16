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В Рязанском художественном музее экспонируется икона «Богоматерь Одигитрия»

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В Рязанском художественном музее экспонируется икона «Богоматерь Одигитрия»
В Рязанском художественном музее экспонируется икона «Богоматерь Одигитрия»
В Рязанском художественном музее экспонируется икона «Богоматерь Одигитрия»
В Рязанском художественном музее экспонируется икона «Богоматерь Одигитрия»
В Рязанском художественном музее экспонируется икона «Богоматерь Одигитрия»
В Рязанском художественном музее экспонируется икона «Богоматерь Одигитрия»
В Рязанском художественном музее экспонируется икона «Богоматерь Одигитрия»

Икона богородичного цикла «Богоматерь Одигитрия» представлена в зале древнерусского искусства Рязанского художественного музея.

В переводе с древнегреческого языка  Одигитрия означает путеводительница. Богородица – заступница и просительница за людей перед Богом, покровительница земли русской.

Икона с таким названием приписывалась апостолу Луке. Святыня хранилась в Константинополе. В древнерусском искусстве известны многочисленные списки и повторения подобного типа иконографии.

Богородица изображена строго фронтально, в молитвенной позе. Правая рука невысоко и спокойно в молитвенном жесте обращена к её младенцу – Иисусу Христу, в  лике которого уже угадываются черты сына Божьего.

Его фигура облачена в золотые одежды, на их фоне белеет свиток, а правая рука, как бы отвечая на мольбу матери, в благословляющем жесте обращена ко всем, кто стоит перед иконой.

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