В Рязанском Дворце детского творчества состоялся концерт «Праздничный серпантин»

23 декабря 2022 года в Рязанском городском Дворце детского творчества состоялся концерт «Праздничный серпантин». Всех присутствующих с наступающим Новым годом поздравила заместитель министра культуры Рязанской области Нелли Дашевская.

Новогоднее настроение всем гостям создавали творческие коллективы Дворца: театр современного танца «Импульс» (педагоги Русакова Е.А., Орехова Е. Г.), ансамбль танца «Верес» (педагоги Шарова И.И., Мешихина Ю. Г.), ансамбль танца «Задоринка» (педагоги Присмотрова Е.В., Присмотров В.Л.), ансамбль народной песни «Русские узоры» (педагоги кузнецов В.Н., Кузнецова Н.А.), народно-стилизованный ансамбль «Вениз» (педагог Ломова Н.И.), студия фольклора и этнографии «Росинка» (педагог Гривкова Л.В.), студия эстрадного вокала «L-Kids Music» (педагог Никитина Л.Э.), хореографический коллектив «Своя КОМпания» (педагоги Кочеткова О. М., Григорова М. С.), ТСК «Солнечные ритмы» (педагоги Турчанов И.Г., Шматов А.И.), студия эстрадного вокала «Новые голоса» (педагог Пономарева Е.В.), театр – студия «Экспромт» (педагоги Коробкова Т.Я., Блажилин А.В.).

В программу концерта, который вели сказочные герои – Снеговики, вошли добрые новогодние песни, зажигательные танцы и, конечно, встреча с главным волшебником зимы Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.