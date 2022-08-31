Среда, 31 августа, 2022
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В рязанском ЦПКиО покажут концерт Twenty One Pilots

Рязанский ЦПКиО опубликовал программу развлекательных мероприятий на предстоящие выходные.

2 сентября в 20.00 состоится показ записи выступления группы «Twenty One Pilots» — Live at Southside Music Festival 2022. 12+.

4 сентября в 18.00 состоится «Звездный фестиваль». Гостей праздника ждут творческие номера, танцы, игры. Рязанцы смогут окунуться в атмосферу тепла и дружбы. Также в программе лотерея с розыгрышем призов от оздоровительного комплекса «Звездный».

В 20.00 пройдет традиционный показ кино под открытым небом «Летний экран». Собравшимся покажут фильм Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика». 6+.

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