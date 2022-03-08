В Рязанском цирке прошла благотворительная акция «Счастливая мама»

Филиал ФКП Росгосцирк «Рязанский цирк» совместно с министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области провели благотворительную акцию «Счастливая мама», приуроченную к Международному женскому дню 8 марта.

- Реклама -

Этот благотворительный проект стартует одновременно во всех цирках России, являющихся филиалами компании Росгосцирк.

7 марта многодетные мамы, воспитывающие 10 и более детей, получили билеты в цирк и со своими семьями посетили представление совершенно бесплатно. Детям вручили сладкие сувениры.

С манежа цирка слова благодарности произнесла начальник отдела Минтруда Рязанской области Наталья Куреева.