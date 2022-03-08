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Вторник, 8 марта, 2022

В Рязанском цирке прошла благотворительная акция «Счастливая мама»

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В Рязанском цирке прошла благотворительная акция «Счастливая мама»

7info

Филиал ФКП Росгосцирк «Рязанский цирк» совместно с министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области провели благотворительную акцию «Счастливая мама», приуроченную к Международному женскому дню 8 марта.

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Этот благотворительный проект стартует одновременно во всех цирках России, являющихся филиалами компании Росгосцирк.

7 марта многодетные мамы, воспитывающие 10 и более детей, получили билеты в цирк и  со своими семьями посетили представление совершенно бесплатно. Детям вручили сладкие сувениры.

С манежа цирка слова благодарности произнесла начальник отдела Минтруда Рязанской области Наталья Куреева.

В Рязанском цирке прошла благотворительная акция «Счастливая мама»
В Рязанском цирке прошла благотворительная акция «Счастливая мама»
В Рязанском цирке прошла благотворительная акция «Счастливая мама»
В Рязанском цирке прошла благотворительная акция «Счастливая мама»

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