В рязанском центре «Семья» появилась детская площадка

Новую детскую площадку открыли в рязанском комплексном центре социального обслуживания населения «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области.

Участие в церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Елена Карпенко, представители ОАО «Российские железные дороги», сотрудники комплексного центра, семьи с детьми.

Детская площадка создана в рамках благотворительной акции ОАО «РЖД». В игровой зоне появились новые песочницы, игровые комплексы, домики-беседки. Дополнительно установлено бесшовное резиновое покрытие на спортивной площадке.

Ежегодно в центре получают услуги более 20 тысяч человек. В их числе семьи, женщины, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Им оказывается помощь в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса. Социальные услуги гражданам предоставляются в стационарных, полустационарных условиях и на дому. Проживающие в стационарных отделениях получают комплексную помощь специалистов от психологов до юристов в зависимости от причины обращения.