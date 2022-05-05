В Рязанской ОКБ впервые применили лазер, чтобы исправить нос пациенту

В Рязанской ОКБ впервые в регионе применили лазер во время операции на нос, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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Лазер применили для изменения формы носа, которая не устраивала пациента. Боковой хрящ деформировал форму носа, создавал неудобства, поэтому было решено скорректировать костно-хрящевые структуры.

«Операция заняла совсем немного времени. Мы сделали маленький прокол, чтобы ввести инструмент, и применили методику лазерной фотокоагуляции. Таким образом, выступающая часть была удалена. При этом нам удалось зафиксировать ткани в эстетичном положении за счет феномена памяти формы, — прокомментировал ход вмешательства врач-хирург, ответственный за оперативную и диагностическую деятельность ОКБ Владимир Юдин.

В тот же день специалисты провели еще одну операцию для коррекции перегородки и исправления костно-хрящевого дефекта на носу. Применять лазер при операциях на носу возможно при деформации костно-хрящевого сегмента, в случаях, когда не требуется инструментальный метод.