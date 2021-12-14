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Вторник, 14 декабря, 2021
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В Рязанской ОКБ установили новый газификатор на 10 тонн

7info

ОКБ в Рязани получила новый газификатор, рассчитанный на 10 тонн кислорода. Об этом ВКонтакте написал главврач клиники Андрей Карпунин.

Медик отметил, что пару лет назад не мог представить, что объёма имеющейся кислородной станции на 6 тонн будет хватать лишь на сутки. Но из-за пандемии коронавируса возникла проблема.

Кислорода пациентам хватало, но оборудование работало бесперебойно.

— Сложное оборудование со множеством механизмов и инженерными узлами работало без остановки, — написал Карпунин.

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Новый газификатор обошёлся бюджету Рязанской области в 12 миллионов рублей. Его установку главврач ОКБ назвал значимым событием для всего региона.

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