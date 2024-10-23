В рязанской ОКБ сломалось оборудование прямо перед поступлением пациента с инсультом

Специалисты рязанской ОКБ смогли в кратчайшие сроки починить оборудование, которое сломалось прямо перед поступлением пациента с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Мужчину с инсультом доставили в больницу в «золотой час». Правая половина головного мозга у него была поражена, левая часть тела — парализована. Состояние пациента ухудшалось, сосуд головного мозга перекрыл тромб.

Удаление таких тромбов происходит на агиографической установке. Но за пару минут до поступления пациента она вышла из строя. Каждая минута была на счету. С поломкой работал руководитель административно-хозяйственной части ОКБ Юрий Ивашкин. Установку удалось починить за 20 минут.

Как итог — пациенту удалили тромб. Пока что он находится в реанимации, но уже чувствует себя намного лучше.