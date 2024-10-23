Среда, 23 октября, 2024
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В рязанской ОКБ сломалось оборудование прямо перед поступлением пациента с инсультом

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Валерия Мединская

Специалисты рязанской ОКБ смогли в кратчайшие сроки починить оборудование, которое сломалось прямо перед поступлением пациента с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Мужчину с инсультом доставили в больницу в «золотой час». Правая половина головного мозга у него была поражена, левая часть тела — парализована. Состояние пациента ухудшалось, сосуд головного мозга перекрыл тромб.

В рязанской ОКБ сломалось оборудование прямо перед поступлением пациента с инсультом

Удаление таких тромбов происходит на агиографической установке. Но за пару минут до поступления пациента она вышла из строя. Каждая минута была на счету. С поломкой работал руководитель административно-хозяйственной части ОКБ Юрий Ивашкин. Установку удалось починить за 20 минут.

Как итог — пациенту удалили тромб. Пока что он находится в реанимации, но уже чувствует себя намного лучше.

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