В Рязанской облдуме обсудили инвестиционную политику региона

В четверг, 23 мая, в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час на тему «Инвестиционная политика региона». Перед депутатами выступил председатель комитета инвестиций и туризма Рязанской области Дмитрий Нефедов.

Дмитрий Нефедов отметил, что в 2023 году показатель объема инвестиций в основной капитал достиг исторического максимума, перейдя отметку в 100 млрд рублей. При поддержке региона и корпорации развития Рязанской области реализуется 95 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 270 млрд рублей, при этом планируется создать около 20 тыс рабочих мест.

— Привлечение инвестиций, обеспечение благоприятного инвестклимата, инфраструктурная, финансовая поддержка – одни из наиболее приоритетных задач Правительства Рязанской области. – отметил председатель.

По словам докладчика за последние годы завершили реализацию нескольких крупных инвестиционных проектов, направленных на создание сельскохозяйственного производства и пищевой переработки. А в настоящий момент, с использованием региональных мер поддержки, идет активная модернизация расширения производства ряда предприятий, обновляется оборудование, запускаются новые производственные линии, продолжается развитие территории туристическо-развлекательного комплекса «Экопарк Поляны», расположенного в районе поселка Варские, там реконструируются спортивные объекты, термальный комплекс и глэмпинг.

В Скопинском районе строятся 2 уникальных фарм предприятия, общий объем инвестиций в которые превысил 50 млрд рублей, там же планируется создание 397 рабочих мест.

Дмитрий Нефедов обратил внимание, что благодаря федеральной поддержке, в рамках инвестиционного проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в 2023 году в Рязанской области были реализованы проекты по оснащению оборудованием объектов туристического показа, развитию инклюзивного туризма, создание модульных и капитальных средств размещения, что позволило в 2024 году увеличить номерной фонд региона на 52 номера. Помимо этого, в целях создания новых точек притяжения, в регионереализуется инфраструктурный проект по приспособлению объектов культурного наследия и создания монофункциональных креативных центров.

Для повышения инвестиционной привлекательности создаются и развиваются площадки с комплексной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов.

Председатель комитета инвестиций и туризма Рязанской области рассказал, что планируется развитие перспективных для реализации инвестиционных проектов площадок региона с использованием всех возможных инструментов поддержки.

— Одним из основных элементов создания привлекательных условий для инвесторов является региональное инвестиционное законодательство. Вне зависимости от места локализации проекта в регионе оказывается поддержка в форме налоговых льгот на налог на прибыль, на имущество, транспортный налог, предоставляются субсидии на компенсацию процентов по кредиту и лизингу, возмещение затрат на строительство инженерных систем. – сказал Дмитрий Нефедов.

Также, в рамках закона Рязанской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области» заключено 51 инвестиционное соглашение с общим объемом инвестиций 90,9 млрд рублей и созданием 4788 рабочих мест.

В ходе обсуждения доклада председателя комитета инвестиций и туризма Рязанской области депутат Татьяна Баринова заметила, чтоодна из целей привлечения инвестиций является создание рабочих мест с достойной зарплатой, и уточнила, какой уровень средней заработной платы складывается на предприятиях, которые получают региональную поддержку?

— У нас, при заключении инвестиционного соглашения, инвесторам ставится условие об обеспечении уровня заработной платы не менее трехкратного прожиточного минимума. Отклонение от этого плана прекращает государственную поддержку данного проекта. В случае, если инвестор получает поддержку в качестве участника регионального инвестпроекта, есть требование, что среднемесячная зарплата его работников должна составлять не менее начисленной средней зарплаты по соответствующему виду экономической деятельности в Рязанской области. – ответил Дмитрий Нефедов.

Депутат Денис Сидоров поинтересовался о строительстве полноценной набережной в Рязани.

— На текущий момент набережная входит в разработку большого пешеходного маршрута – это приоритет Павла Малкова, он личного его курирует. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация всего проекта, и набережная в нем тоже присутствует. – ответил Дмитрий Нефедов.

Депутат Сергей Пупков поинтересовался о том, как предполагаемые меры по новым производствам планируют закрывать с точки зрения трудовых ресурсов.

По словам докладчика, лучшим решением является заключение договоренностей производств с вузам и ссузами, которые будут выпускать специалистов именно для них. Он отметил, что тогда и студенты будут уверены в своем трудоустройстве после обучения.

По итогам правительственного часа облдума примет постановление, которое будет направлено в областное правительство.