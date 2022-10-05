Среда, 5 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанской областной прокуратуре два дня будет работать горячая линия

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Изображение от Freepik

В прокуратуре Рязанской области 6 и 7 октября будет работать горячая линия. Граждане смогут задать вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой.

Жители региона смогут получить разъяснения по качеству предоставляемых коммунальных услуг, о деятельности управляющих компаний, задолженности за поставленные энергоресурсы, а также обращению с ТКО.

Вопросы можно будет задать в рабочее время по телефону (4912) 25-20-85, – говорится на сайте областной прокуратуры.

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