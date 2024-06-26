В Рязанской области завершили обработку лесов от шелкопряда

В Рязанской области завершили обработку лесов от гусениц непарного шелкопряда. Об этом сообщает Центр защиты леса.

Отмечается, что обработка проводилась в оптимальных условиях, при низкой скорости ветра и отсутствии осадков, часто в ночные часы. Сейчас специалисты ведут учет численности вредителя, чтобы понять, насколько эффективно была проведена обработка. Если гибель гусениц составляет более 75% от их первоначального количества, считается, что все мероприятия проведены удачно.

«В настоящий момент учет эффективности проведенных мероприятий завершен на семи рабочих участках из десяти, мероприятия по локализации и ликвидации очагов непарного шелкопряда признаны эффективными на всех проанализированных пунктах учета», — сообщается в посте.