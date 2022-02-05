В Рязанской области задержали трех мужчин, объявленных в федеральный розыск

В Рязанской области полиция установила местонахождение и задержала трёх мужчин, скрывавшихся от суда и полиции и объявленных в розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Так, в областном центре поймали 24-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконным обороте наркотиков в крупном размере (ч.2 ст.228 УК РФ).

В Московском районе Рязани полиция задержала 24-летнего молодого человека, скрывавшегося от липецких правоохранителей из-за повторного управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

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В Скопинском районе задержали 26-летнего иностранца, подозреваемого в обороте поддельных документов.

Уточняются, что все задержанные арестованы, позже их передадут инициаторам розыска.