В Рязанской области за сутки выявили 20 нарушений миграционного законодательства

Сотрудники полиции за прошедшие сутки провели мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Рязанской области.

При проверке документов у 30-летнего гражданина Средней Азии выяснилось, что мужчина предъявил поддельный патент на осуществление трудовой деятельности. Дознаватель МВД России по Советскому району города Рязани возбудил уголовное дело по статье ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Во время работ в жилом секторе участковые полиции Рязани и Шацкого района выявили трех местных жителей, которые имеют фиктивную регистрацию проживания иностранных граждан без фактического предоставления им жилища. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

В результате рейдовых мероприятий было выявлено 16 административных нарушений миграционного законодательства. Большинство из них касаются нарушений правил пребывания на территории РФ, осуществление трудовой деятельности, предоставление ложных документов удостоверяющих личность и постановку на миграционный учет. Рейдовые мероприятия продолжаются.