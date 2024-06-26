Среда, 26 июня, 2024

В Рязанской области за сутки выявили 20 нарушений миграционного законодательства

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Сотрудники полиции за прошедшие сутки провели мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по Рязанской области.

При проверке документов у 30-летнего гражданина Средней Азии выяснилось, что мужчина предъявил поддельный патент на осуществление трудовой деятельности. Дознаватель МВД России по Советскому району города Рязани возбудил уголовное дело по статье ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Во время работ в жилом секторе участковые полиции Рязани и Шацкого района выявили трех местных жителей, которые имеют фиктивную регистрацию проживания иностранных граждан без фактического предоставления им жилища. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

В результате рейдовых мероприятий было выявлено 16 административных нарушений миграционного законодательства. Большинство из них касаются нарушений правил пребывания на территории РФ, осуществление трудовой деятельности, предоставление ложных документов удостоверяющих личность и постановку на миграционный учет. Рейдовые мероприятия продолжаются.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Тимофей Зайцев, сыгравший роль Беркута в «Полупановых»: Мы все настолько разные, что неизбежно становимся друг для друга «странными соседями»

Мессенджер ICQ официально прекратил работу

Эксперт рассказал, что произошло с Global Hawk после встречи с МиГ-31

Названы условия взятия Часов Яра ВС РФ

Минфин предложил увеличить пошлину на развод в 8 раз

Стартовали съёмки комедийного детектива «Кукушонок» с Бондаренко и Сапрыкиным

«Труд, труд, труд и немного удачи»: Екатерина Василькова, руководитель Центра современной педиатрии «Начало» — о деле её жизни 

MMS-рассылки выросли в четыре раза

Измена чаще грозит неорганизованным людям, без чётких целей

В среду в Рязанской области прогнозируют дожди и грозы

В Рязани масштабно обновляют теплосети

Карин Кнайсль рассказала, с чем у неё ассоциируется Россия

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Тимофей Зайцев, сыгравший роль Беркута в «Полупановых»: Мы все настолько разные, что неизбежно становимся друг для друга «странными соседями»

Новости мира
Артист рассказал о том, как выстраивает отношения с соседями в реальной жизни и как сериал «Полупановы» несколько раз заставлял его влюбляться.

Мессенджер ICQ официально прекратил работу

Новости мира
Об этом сообщается на официальном сайте мессенджера.

Эксперт рассказал, что произошло с Global Hawk после встречи с МиГ-31

Новости мира
Эта плотная «плёнка» бьёт по всему фюзеляжу и крыльям объекта, который летит рядом.

Названы условия взятия Часов Яра ВС РФ

Новости мира
Эксперт подчеркнул, что на данный момент есть успехи в Волчанске, Липцах и Часовом Яре.

Минфин предложил увеличить пошлину на развод в 8 раз

Новости мира
Нововведения могут вступить в силу уже с 1 января 2025 года.