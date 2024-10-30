В Рязанской области за передачу 5% жилплощади муниципалитету застройщикам выделят землю без торгов

Депутаты регионального парламента внесли изменения в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Рязанской области». Нововведения затрагивают сферу жилищного строительства и устанавливают дополнительный критерий для масштабных инвестиционных проектов, при реализации которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.

Для того чтобы воспользоваться данной мерой государственной поддержки, инвестор должен будет построить не менее 4,5 тысяч квадратных метров жилых помещений в многоквартирных домах и безвозмездно передать не менее 5 процентов их общей площади в собственность муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок.

Поправки, утвержденные депутатами, будут способствовать реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий нуждающихся граждан. В ходе обсуждения закона было отмечено, что данная практика успешно реализуется в ряде регионов.