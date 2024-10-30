Среда, 30 октября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Рязанской области за передачу 5% жилплощади муниципалитету застройщикам выделят землю без торгов

Дата публикации

Валерия Мединская

Депутаты регионального парламента внесли изменения в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Рязанской области». Нововведения затрагивают сферу жилищного строительства и устанавливают дополнительный критерий для масштабных инвестиционных проектов, при реализации которых допускается предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.

Для того чтобы воспользоваться данной мерой государственной поддержки, инвестор должен будет построить не менее 4,5 тысяч квадратных метров жилых помещений в многоквартирных домах и безвозмездно передать не менее 5 процентов их общей площади в собственность муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок.

Поправки, утвержденные депутатами, будут способствовать реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий нуждающихся граждан. В ходе обсуждения закона было отмечено, что данная практика успешно реализуется в ряде регионов.

В Рязанской области за передачу 5% жилплощади муниципалитету застройщикам выделят землю без торгов
Новости рубрики
Новости Рязани и области

Рязанский ЗАГС приглашает сыграть свадьбу 31 декабря

ГУ ЗАГС по Рязанской области напоминает о возможности сыграть свадьбу 31 декабря. Соответствующее объявление...
Новости Рязани и области

Павел Малков встретился с олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским

Обсуждались вопросы оказания поддержки детям, которым требуется протезирование конечностей, сотрудничества региона с благотворительным фондом «Бирюзовый».
Новости Рязани и области

Стало известно, кто погиб и пострадал в жёстком ДТП в Шиловском районе

Управление МВД России по региону обнародовало подробности трагедии.