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В Рязанской области вырос спрос на фармацевтов

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Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

В России число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 11%, а в Рязанской области — на 22%. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном сервисом по поиску работы hh.ru.

За 10 месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года. В Рязанской области спрос еще более выраженный: потребность в аптекарях за год увеличилась на 22%.

В Рязанской области зарплата фармацевтов доросла до 52 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в 2023.

Топ-15 регионов по динамике зарплаты в вакансиях для фармацевтов-провизоров, 2024 к 2023 году

РегионМедиана предлагаемой зарплатыДинамика
Республика Хакасия52 000,00 ₽+30%
Красноярский край63 400,00 ₽+27%
Республика Северная Осетия-Алания40 000,00 ₽+23%
Челябинская область55 100,00 ₽+22%
Иркутская область61 300,00 ₽+21%
Омская область56 900,00 ₽+20%
Новосибирская область64 900,00 ₽+18%
Кировская область46 800,00 ₽+17%
Калининградская область54 000,00 ₽+16%
Забайкальский край52 000,00 ₽+16%
Удмуртская Республика51 300,00 ₽+15%
Ямало-Ненецкий АО80 000,00 ₽+14%
Республика Дагестан40 000,00 ₽+14%
Нижегородская область58 300,00 ₽+14%
Санкт-Петербург70 000,00 ₽+13%
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