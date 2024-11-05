В Рязанской области вырос спрос на фармацевтов

В России число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 11%, а в Рязанской области — на 22%. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном сервисом по поиску работы hh.ru.

За 10 месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года. В Рязанской области спрос еще более выраженный: потребность в аптекарях за год увеличилась на 22%.

В Рязанской области зарплата фармацевтов доросла до 52 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в 2023.

Топ-15 регионов по динамике зарплаты в вакансиях для фармацевтов-провизоров, 2024 к 2023 году