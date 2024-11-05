В Рязанской области вырос спрос на фармацевтов

В России число вакансий фармацевтов-провизоров выросло на 11%, а в Рязанской области — на 22%. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном сервисом по поиску работы hh.ru.
За 10 месяцев 2024 года в России было открыто 31,4 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года. В Рязанской области спрос еще более выраженный: потребность в аптекарях за год увеличилась на 22%.
В Рязанской области зарплата фармацевтов доросла до 52 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в 2023.
Топ-15 регионов по динамике зарплаты в вакансиях для фармацевтов-провизоров, 2024 к 2023 году
|Регион
|Медиана предлагаемой зарплаты
|Динамика
|Республика Хакасия
|52 000,00 ₽
|+30%
|Красноярский край
|63 400,00 ₽
|+27%
|Республика Северная Осетия-Алания
|40 000,00 ₽
|+23%
|Челябинская область
|55 100,00 ₽
|+22%
|Иркутская область
|61 300,00 ₽
|+21%
|Омская область
|56 900,00 ₽
|+20%
|Новосибирская область
|64 900,00 ₽
|+18%
|Кировская область
|46 800,00 ₽
|+17%
|Калининградская область
|54 000,00 ₽
|+16%
|Забайкальский край
|52 000,00 ₽
|+16%
|Удмуртская Республика
|51 300,00 ₽
|+15%
|Ямало-Ненецкий АО
|80 000,00 ₽
|+14%
|Республика Дагестан
|40 000,00 ₽
|+14%
|Нижегородская область
|58 300,00 ₽
|+14%
|Санкт-Петербург
|70 000,00 ₽
|+13%