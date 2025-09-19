В Рязанской области ввели тарифы на эвакуацию автомобилей тяжелее 3,5 тонн

В Рязанской области расширили тарифы на перемещение и хранение на штрафстоянке задержанных автомобилей. Соответствующее постановление Региональной энергетической комиссии опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Таблицу с тарифами дополнили информацией для автомобилей, масса которых превышает 3,5 тонны.

Официально:

1.1. таблицу «Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на территории Рязанской области» дополнить новыми строками следующего содержания:

«Перемещение задержанного транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 3,5 тонны, в том числе тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, на территории Рязанской области рублей/ед на расстояние до 20 км включительно рублей/ед 12 757 на расстояние от 21 км до 30 км включительно рублей/ед 14 600 на расстояние от 31 км до 40 км включительно рублей/ед 16 443 на расстояние от 41 км до 50 км включительно рублей/ед 18 286 на расстояние свыше 50 км рублей/ед 20 129»

1.2. Таблицу «Базовые уровни тарифов на хранение задержанных транспортных средств на территории Рязанской области» дополнить новой строкой следующего содержания:

«Хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке, разрешенная максимальная масса которого превышает 3,5 тонны рублей/час 101,00»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования.