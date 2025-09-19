В Рязанской области ввели тарифы на эвакуацию автомобилей тяжелее 3,5 тонн

В Рязанской области расширили тарифы на перемещение и хранение на штрафстоянке задержанных автомобилей. Соответствующее постановление Региональной энергетической комиссии опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Таблицу с тарифами дополнили информацией для автомобилей, масса которых превышает 3,5 тонны.
Официально:
1.1. таблицу «Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на территории Рязанской области» дополнить новыми строками следующего содержания:
|«Перемещение задержанного транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 3,5 тонны, в том числе тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, на территории Рязанской области
|рублей/ед
|на расстояние до 20 км включительно
|рублей/ед
|12 757
|на расстояние от 21 км до 30 км включительно
|рублей/ед
|14 600
|на расстояние от 31 км до 40 км включительно
|рублей/ед
|16 443
|на расстояние от 41 км до 50 км включительно
|рублей/ед
|18 286
|на расстояние свыше 50 км
|рублей/ед
|20 129»
1.2. Таблицу «Базовые уровни тарифов на хранение задержанных транспортных средств на территории Рязанской области» дополнить новой строкой следующего содержания:
|«Хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке, разрешенная максимальная масса которого превышает 3,5 тонны
|рублей/час
|101,00»
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования.