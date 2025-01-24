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Транспорт и дороги

В Рязанской области в 2025 году отремонтируют 136 км автодорог по нацпроекту

Валерия Мединская

В текущем году в Рязанской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который является преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги», запланирован ремонт более 136 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Работы пройдут в тринадцати районах и муниципальных округах области. В Шацком районе продолжится ремонт участка трассы Тамбов — Шацк в рамках двухлетнего контракта. В Рыбновском районе в перечень включено сразу пять участков региональных дорог. Планируется отремонтировать более 10 км автодороги Высокое — Житово — Ильинское, более 4 км трассы Рыбное — Перекаль, а также подъезд к селу Ногино. В этом году начнется капитальный ремонт автодороги Рыбное (от автодороги М-5 «Урал») — Пальные — Пионерский — Большое Жоково — граница района протяженностью более 28 км, завершение которого запланировано на 2026 год. 

В Ряжском муниципальном округе будут отремонтированы четыре автодороги: Киселевка — Шереметьево, Ратманово — Киселевка, а также улицы Красная и Малиновый овраг в городе Ряжске. Работы на этих объектах были начаты еще в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и продолжатся в рамках нового национального проекта.

Самым протяженным участком, подлежащим ремонту в этом году, станет дорога Пехлец — Кораблино — Скопин в Кораблинском районе длиной 26,7 км. Также предусмотрен ремонт дорог в Михайловском, Милославском, Пителинском, Путятинском, Спасском, Клепиковском, Касимовском, Захаровском и Александро-Невском муниципальных округах и районах. 

Напомним, что в 2024 году в рамках нацпроекта в Рязанской области было приведено в нормативное состояние почти 116 км автомобильных дорог.

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© Информационное агентство 7info

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