В Рязанской области в 2023 году будет заключено более 2 тысяч социальных контрактов

В этом году в Рязанской области на оказание государственной социальной помощи по соцконтракту предусмотрено больше 400 млн рублей. Это позволит заключить более 2 тысяч социальных контрактов.

Такую помощь оказывают малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Цель такой господдержки – не временная финансовая помощь, а преодоление жизненных обстоятельств, из-за которых человек стал нуждающимся.

Гражданам предлагают помощь в трудоустройстве, организации подсобного хозяйства или предпринимательской деятельности. Помогают и с текущими потребностями – приобретают товары первой необходимости, обувь, одежду, лекарства, товары для ведения личного подсобного хозяйства. При необходимости можно получить дополнительное профессиональное образование или пройти обучение.

Максимальная сумма выплаты по соцконтракту – 350 тысяч рублей (в зависимости от мероприятия).

Для заключения социального контракта следует обратиться с заявлением в учреждение соцзащиты населения. Сделать это можно одним из способов:

— МФЦ;

— портал государственных и муниципальных услуг (функций);

— лично, либо посредством почтового отправления, в отдел соцзащиты населения по месту жительства (пребывания).

Подробности предоставления этой госуслуги можно узнать на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, Управления социальной защиты населения Рязанской области, лично обратившись в отдел социальной защиты населения по месту жительства и по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-600-00-00.