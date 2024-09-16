В Рязанской области увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

В Рязанской области планируется увеличить размер единовременных выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Проект с изменениями появился на сайте правительства.

Размер выплат меняется в соответствии с федеральными правилами предоставления субсидий.

В частности, планируется установить выплаты: членам семей погибших – ₽1,5 млн на каждого погибшего (ранее – ₽1 млн), получившим тяжкий вред здоровью – ₽600 тыс. на человека (ранее ₽400 тыс.). А также для получивших лёгкий вред здоровью – ₽300 тыс. на человека (ранее ₽200 тыс.).