Понедельник, 16 сентября, 2024

В Рязанской области увеличили выплаты пострадавшим при ЧС

Автор: 7info7

Опубликовано

Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

В Рязанской области планируется увеличить размер единовременных выплат пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Проект с изменениями появился на сайте правительства.

Размер выплат меняется в соответствии с федеральными правилами предоставления субсидий.

В частности, планируется установить выплаты: членам семей погибших – ₽1,5 млн на каждого погибшего (ранее – ₽1 млн), получившим тяжкий вред здоровью – ₽600 тыс. на человека (ранее ₽400 тыс.). А также для получивших лёгкий вред здоровью – ₽300 тыс. на человека (ранее ₽200 тыс.).

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