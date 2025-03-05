В Рязанской области усиливают меры борьбы с вандализмом

В Рязанской области в 2024 году зафиксировано 12 случаев вандализма. Более половины случаев зафиксировали в областном центре, остальные в муниципалитетах. Об этом рассказали в сюжете телекомпании «Край Рязанский».

«В Рязанской области от рук злоумышленников страдают скамейки в парках, оборудование на спортивных площадках, остановки общественного транспорта и другое имущество, принадлежащее администрации муниципального образования, на территории которого оно расположено», — отметили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Все злоумышленники, большинство из них подростки, наказаны по закону. Злоумышленники разрисовывают исторические здания, ломают сооружения в недавно открытых общественных пространствах, выкапывают цветы с клумб.

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в регионе усиливают меры борьбы с вандализмом. Так, в Касимовском округе во всех проектах по благоустройству будет предусмотрена установка видеокамер.

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