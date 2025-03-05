В Рязанской области усиливают меры борьбы с вандализмом

В Рязанской области в 2024 году зафиксировано 12 случаев вандализма. Более половины случаев зафиксировали в областном центре, остальные в муниципалитетах. Об этом рассказали в сюжете телекомпании «Край Рязанский».
Все злоумышленники, большинство из них подростки, наказаны по закону. Злоумышленники разрисовывают исторические здания, ломают сооружения в недавно открытых общественных пространствах, выкапывают цветы с клумб.
По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в регионе усиливают меры борьбы с вандализмом. Так, в Касимовском округе во всех проектах по благоустройству будет предусмотрена установка видеокамер.
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