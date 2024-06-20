В Рязанской области учителя и воспитатели представили дизайн-проекты

В Рязанской области прошла защита дизайн-проектов образовательных пространств в рамках партпроекта «Новая школа».

На площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась защита проектов оформления образовательных пространств. Свои проекты представили 12 образовательный учреждений – 3 детских сада и 9 школ.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Наталья Суворова, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

– В регионе проходит капитальный ремонт школ, идет строительство новых детских садов и школ. Сегодня впервые в Рязанской области проходила защита проектов оформления классов, входных групп, рекреаций и других помещений, – рассказала Елена Митина.

Елена Анатольевна подчеркнула, что благодаря данному мероприятию коллеги смогли обсудить спорные моменты, задать интересующие вопросы, а также поделиться своими идеями, чтобы их учреждения стали интересными и многофункциональными.