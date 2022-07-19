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В Рязанской области участникам спецоперации выплатят по 114,9 тыс. рублей

Фото: Минобороны РФ

В рязанской области наградят Благодарственными письмами и выплатят по 114943 рубля участникам спецоперации на территории ДНР, ЛНР, Украины. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Павел Малков.

Благодарственные письма с ценным подарком вручаются за активную гражданскую позицию, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, гуманизм. Документ, опубликованный на сайте газеты «Рязанские ведомости» 19 июля, добавляет к ранее определённому списку граждан участников специальной военной операции. Речь идёт о военнослужащих, а также сотрудниках нацгвардии, имеющих специальное звание полиции. В обоих категориях наградят не более 500 человек.

Награду также могут получить другие жители Рязанской области, за активную гражданскую позицию, трудовую и общественную деятельность, значительный вклад в развитие экономики, производства, строительства… Но для них денежные выплаты составят 11494 рубля.

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