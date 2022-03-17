В Рязанской области стартовал набор волонтёров для проведения Всероссийского голосования за объекты благоустройства

В рамках подготовки к Всероссийскому голосованию за объекты благоустройства в Рязанской области начался набор волонтеров для поддержки проекта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Всероссийское голосование состоится с 15 апреля по 30 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Реализация этого проекта началась в 2017 году по поручению Президента России В.В. Путина. Основная задача – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов, создать новые комфортные и современные общественные пространства, где можно интересно проводить время, гулять с семьей, встречаться с друзьями, посещать различные мероприятия.

По словам заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексея Ересько, в ходе голосования в 2022 году жители городов сами выберут общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году.

– Как можно больше людей должны знать, что они сами могут влиять на городскую среду, определять векторы ее развития. Тут нам не обойтись без помощи волонтеров – они расскажут жителям нашей страны о проектах, участвующих в голосовании, и при необходимости помогут проголосовать за объекты благоустройства, – отметил Алексей Ересько.

Регистрация волонтеров для поддержки общественно значимого проекта – Всероссийское голосование за объекты благоустройства продлится до 1 апреля на сайте DOBRO.RU. Основной задачей добровольцев станет информирование граждан о возможности принять участие в голосовании, а также тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Волонтером может стать любой желающий с 14 лет. Ссылка на регистрацию здесь.

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Волонтерские штабы для помощи в проведении голосования уже созданы в 12 муниципальных образованиях Рязанской области, где в этом году пройдет голосование за выбор объектов благоустройства: Рязань, Касимов, Скопин, Сасово, Кораблинский, Михайловский, Пронский, Рыбновский, Ряжский, Спасский, Шиловский, Шацкий районы.