В Рязанской области стал добровольцем внук полного кавалера ордена Славы

Шацкий райвоенкомат в Сельцы отправил троих добровольцев, один из которых — внук полного кавалера ордена Славы, сообщает сайт ИД «Пресса».

28 сентября из Шацка отправилась на обучение партия из семи мобилизованных, трое пошли служить добровольно. Это шатчане Дмитрий Нечушкин из села Черная Слобода, Роман Синицын из села Кермись и житель Чучковского района Вадим Грицюта.

По словам Нечушкина, дед которого награждён орденом Славы всех трёх степеней, орденом Красной звезды I степени и двумя медалями «За отвагу», выбор сделал осознанно.

— Я горжусь своим дедом… В армии служил отец, многие родственники. Поэтому другого решения быть не могло, — рассказал Дмитрий.

Местные власти выдали резервистам в дорогу пакеты с едой.