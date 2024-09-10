Вторник, 10 сентября, 2024

В Рязанской области стаи оленьих кровососок нападают на людей

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

На людей нападают «гигантские стаи кусающихся оленьих кровососок». Соответствующий пост опубликовала группа «Грибы и Грибники Рязанской области 2024».

По словам автора сообщения, особенно много этих насекомых в лесах Подмосковья, но встречаются они и в Рязанской области. Кровососки в основном кусают оленей и лосей, но готовы напасть и на человека.

По данным Википедии (иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ), оленьи кровососки обитают на обширной территории, включающей север Китая, Приморский край, Сибирь, европейскую часть России. Много их в Скандинавии. Количество оленьих кровососок напрямую связано с численностью лосей и оленей. Особенно много этих насекомых обитает в заболоченных местах, по краям болот — излюбленных местах обитания лосей.

Автор поста, ссылаясь на специалистов, пишет, что кровососки вылезли из земли, где прятались полгода.

— Они могут залезть под костюм и в волосы, а затем начинают выгрызать себе крылья и пытаются размножаться.

Единственной защитной мерой в сообщении называется москитная сетка.

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