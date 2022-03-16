В Рязанской области создан Центр импортозамещения для оказания консультационной помощи бизнесу по подбору поставщиков сырья и комплектующих, а также в вопросах логистики.

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По ранее обнародованному номеру телефона «горячей линии» 8 (4912) 606-000, открытой в Агентстве развития бизнеса (АРБ), работает группа аналитиков созданного Центра импортозамещения. Специалисты готовы принимать и отрабатывать конкретные запросы рязанских предпринимателей, испытывающих из-за санкционных ограничений проблемы с поставками комплектующих и сырья, а также тех, у кого нарушены логистические алгоритмы собственных поставок. Работа организована с целью ускорения запуска механизмов импортозамещения и стабилизации регионального сектора экономики в рамках поручений губернатора Николая Любимова.

В Центре импортозамещения консультации проводят эксперты Агентства развития бизнеса, Корпорации развития Рязанской области, центра «Мой бизнес», Регионального центра компетенций с участием специалистов Государственного Фонда развития промышленности.

В числе вопросов, с которыми в индивидуальном порядке выстраивается работа, подбор альтернативных источников закупки сырья, комплектующих, подбор федеральных и региональных займов для дальнейшей реализации проектов, поиск высвобождающихся из-за ухода иностранного бизнеса ниш, которые необходимо оперативно занимать отечественным предпринимателям.

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Консультационные услуги предпринимателям оказываются на безвозмездной основе в очном формате в офисе Агентства развития бизнеса (ул.Каширина, 1б, 4-й этаж) или по предварительной договоренности с выездом на предприятие. Оставить заявку можно по номеру телефона «горячей линии» 8 (4912) 606-000 ежедневно по будням с 9 до 18 часов.