Среда, 16 октября, 2024

В Рязанской области создадут рабочую группу по решению вопросов в сфере обращения с отходами

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото Яраслаў Парфёна из группы Рязань ВКонтакте

В Рязанской области появится рабочая группа, которая будет оперативно решать вопросы, связанные с обращением с отходами. Соответствующее распоряжение правительства Рязанской области от 15 октября 2024 года опубликовали «Рязанские ведомости».

Межведомственная рабочая группа будет решать вопросы в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Председателя Правительства Рязанской области (в сфере сельского хозяйства и продовольствия).

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Павел Малков неоднократно высказывался на тему обращения с отходами в регионе. Он отмечал, что недоволен работой регионального оператора, а жители области регулярно жалуются на некачественный вывоз мусора.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Можно ли изменить направление использования маткапитала, рассказали в Минтруда

Челнинцев шокировали окровавленный голый мужчина и его друг с пилой

Андрей Чубченко расскажет о страшной потере в эфире шоу «Секрет на миллион»

В Сапожковском районе на ремонт моста выделили более 160 миллионов рублей

В Пронском районе три человека пострадали в ДТП

В Забайкалье выстроились в 40-километровую колонну на похоронах героя СВО

Боец СВО из Воронежа обвинил жену в исчезновении денег и оформлении кредитов

В Касимовском районе пропавшего 36-летнего мужчину нашли мертвым

Раскрыты детали убийства внука дедом в Екатеринбурге

Готовившие теракт в Липецке украинцы решили обжаловать приговор

ВС РФ нанесли ракетный удар по складу боеприпасов ВСУ в Светлом: что известно

Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин рассказал, что помогло ему выжить