В Рязанской области создадут рабочую группу по решению вопросов в сфере обращения с отходами

В Рязанской области появится рабочая группа, которая будет оперативно решать вопросы, связанные с обращением с отходами. Соответствующее распоряжение правительства Рязанской области от 15 октября 2024 года опубликовали «Рязанские ведомости».

Межведомственная рабочая группа будет решать вопросы в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя Председателя Правительства Рязанской области (в сфере сельского хозяйства и продовольствия).

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Павел Малков неоднократно высказывался на тему обращения с отходами в регионе. Он отмечал, что недоволен работой регионального оператора, а жители области регулярно жалуются на некачественный вывоз мусора.