Павел Малков недоволен работой регоператора по обращению с ТКО

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале написал, что недоволен работой регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Ещё одна тема, которая возмущает многих рязанцев и меня лично. Наблюдал, как некачественно вывозится мусор. Создаётся впечатление, что регоператор не заинтересован, чтобы область была в чистоте и порядке. Если нет желания реагировать на критику и выполнять работу добросовестно, будем решать этот вопрос более радикально» — пишет губернатор.

Также Павел Малков отметил, что почти десятилетие не уделяли электросетевому хозяйству города должного внимания. При этом потребление мощностей постоянно увеличивается — строятся новые дома, предприятия. Количество аварий увеличивается, особенно в непогоду.

«Ситуацию будем исправлять системно. В первую очередь надо навести порядок в ресурсоснабжающих организациях. Увеличим финансирование на замену действующих сетей, на создание дублирующих для использования резервных линий. Задача министерству ТЭК и ЖКХ — подготовить план работы на несколько лет вперёд», — пишет Павел Малков.