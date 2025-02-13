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Медицина

В Рязанской области совершенствуют систему льготного лекарственного обеспечения

Алексей Самохин

Министерство здравоохранения Рязанской области продолжает работу по улучшению процесса обеспечения льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба правительства региона.

В конце 2024 года были организованы закупки лекарств на 2025 год. Уже в январе на склад ГАУ РО «Рязань-Фармация» поступили препараты для лечения: сахарного диабета, онкологических заболеваний, бронхиальной астмы, ревматоидного артрита, орфанных (редких) заболеваний, препараты для проведения диализа и лечения хронических заболеваний.

Процесс закупок льготных лекарств продолжается. Особое внимание уделяется обеспечению препаратами, не входящими в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП). Более 1000 жителей региона нуждаются в таких лекарствах, и их закупка осуществляется в индивидуальном порядке.

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