В Рязанской области состоялся День бесплатной юридической помощи

Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о том, что более 50 граждан получили консультации специалистов в рамках очередного Дня бесплатной юридической помощи.

Регулярно проводимое мероприятие было организовано в рамках проекта «Правовой навигатор», разработанного Рязанским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Проект является победителем первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2022 году.

Акции «Правового навигатора» проводятся для обеспечения реализации конституционного права на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи социально незащищенными категориями граждан, проживающими в Рязанской области, защиты их прав и законных интересов, а также правового просвещения.

Бесплатная юридическая помощь оказана гражданам с ограниченными возможностями здоровья, членам многодетных семей, пенсионерам, инвалидам, гражданам предпенсионного возраста, несовершеннолетним, а также студентам очной формы обучения. Проведение следующих Дней бесплатной юридической помощи в 2022 году планируется 28 октября, 21 ноября и 23 декабря.