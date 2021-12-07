В Рязанской области скончалось 19 пациентов с коронавирусом

Во вторник, 7 декабря, в Рязанской области выявлено 222 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 19. Пациентов, справившихся с болезнью, — 579. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2103 человека, общее число случаев заражения — 57 061.

Темп прироста за сутки составил 0.39%. Показатель заболеваемости в регионе — 5088.0 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6716.2 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 31 096 случаев заражения (всего 9 864 845), умерло пациентов — 1182 (всего 283 644).