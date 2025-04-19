В Рязанской области с 17 апреля введён особый противопожарный режим

С 17 апреля по 7 мая 2025 года на территории лесного фонда Рязанской области будет действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В этот период запрещается посещение лесов, за исключением случаев, когда населённые пункты расположены внутри лесных массивов и другого подъезда к ним нет. Кроме того, под запрет попали разведение костров, использование мангалов, пиротехнических изделий, сжигание сухой травы и мусора, любые пожароопасные работы.

Для предотвращения возгораний ограничен въезд автотранспорта в леса. Исключение сделано только для оперативных и экстренных служб, лесников, а также организаций, обеспечивающих жизненно важную деятельность – таких как почта, торговые точки, санатории, детские лагеря.

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За несоблюдение ограничений предусмотрены административные штрафы:

для граждан – от 40 до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

В случае серьёзных последствий возможна уголовная ответственность по статье 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

В регионе работает круглосуточная «горячая линия», по которой жители могут сообщать о возгораниях или нарушениях режима:

8-800-100-94-00

(4912) 28-79-59

Власти напоминают, что соблюдение мер противопожарной безопасности — обязанность каждого и важнейшее условие сохранности лесов и безопасности населения.