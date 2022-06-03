В Рязанской области родились Тихон и Аксинья

Главное управление ЗАГС Рязанской области назвало редкие и популярные имена, которые давали в мае своим новорожденным детям рязанцы.

Для мальчиков самыми популярными стали: Артём, Александр, Михаил, Максим, Матвей, Иван, Никита, Константин.

Для девочек: Анна, София, Василиса, Александра, Полина, Алиса, Анастасия, Арина.

Давали родители младенцам и редкие имена. Например, мальчиков называли Тихон, Мирослав, Родион, Герман, Елисей, Макар, Терентий; девочек — Аксинья, Пелагея, Устинья, Антонина, Доминика, Ясмина, Ульяна.