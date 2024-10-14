В Рязанской области разыскивают родственников казнённных в концлагере Маутхаузен красноармейцев

В Рязанской области ищут родственников двух красноармейцев, которых казнили в концлагере Маутхаузен в годы Великой Отечественной войны.
Издательство «Пресса» приводит данные бойцов:
- младший лейтенант Васюков Григорий Сергеевич — 1919 года рождения. Пропал без вести в августе 1941 года. Уроженец Касимовского района, село Лом.
- старший лейтенант Волков Вячеслав Николаевич 1914 года рождения. Пропал без вести в 1942 году. Уроженец Сапожковского района, село Никольское.
Факт гибели красноармейцев установили члены поискового отряда Московского авиационного института. Родственников просят написать на почту ryazpressa@yandex.ru.