Понедельник, 14 октября, 2024

В Рязанской области разыскивают родственников казнённных в концлагере Маутхаузен красноармейцев

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

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В Рязанской области ищут родственников двух красноармейцев, которых казнили в концлагере Маутхаузен в годы Великой Отечественной войны.

Издательство «Пресса» приводит данные бойцов:

  • младший лейтенант Васюков Григорий Сергеевич — 1919 года рождения. Пропал без вести в августе 1941 года. Уроженец Касимовского района, село Лом.
  • старший лейтенант Волков Вячеслав Николаевич 1914 года рождения. Пропал без вести в 1942 году. Уроженец Сапожковского района, село Никольское.

Факт гибели красноармейцев установили члены поискового отряда Московского авиационного института. Родственников просят написать на почту ryazpressa@yandex.ru.

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