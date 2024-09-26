В Рязанской области растет спрос на фармацевтов

В Рязанской области спрос на фармацевтов вырос на 22%. Об этом сообщают аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

С января по сентябрь в регионе открыли 207 вакансий для фармацевтов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по стране открыли 31,4 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров, что на 11% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Зарплата фармацевтов немного выросла. В среднем по стране она составила 60 100 рублей,что на 8% больше, чем в прошлом году. В Рязанской области работодатель готов платить фармацевту 52 200 руб., что на 1% больше, чем в прошлом году.