Среда, 18 сентября, 2024

В Рязанской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от Freepik

В Рязанской области число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 30% за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Рязанское министерство здравоохранение отмечает, что в регионе уже зарегистрировали 5 329 заболевших. Таким образом, эпидемиологический порог оказался превышен почти на четверть.

В Рязанской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Напомним, в середине августа в регион поступило более 87 000 доз вакцины для взрослых и более 60 000 — для детей. Отмечается, что сейчас привито 8,5 процентов населения Рязанской области.

Специалисты рекомендуют прививаться до начала эпидемического подъема заболеваемости — в сентябре-октябре.

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