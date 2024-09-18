В Рязанской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В Рязанской области число заболевших ОРВИ и гриппом выросло на 30% за прошедшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Рязанское министерство здравоохранение отмечает, что в регионе уже зарегистрировали 5 329 заболевших. Таким образом, эпидемиологический порог оказался превышен почти на четверть.

В Рязанской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Напомним, в середине августа в регион поступило более 87 000 доз вакцины для взрослых и более 60 000 — для детей. Отмечается, что сейчас привито 8,5 процентов населения Рязанской области.

Специалисты рекомендуют прививаться до начала эпидемического подъема заболеваемости — в сентябре-октябре.