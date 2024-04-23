В Рязанской области работали нелегальные кредиторы

В 2023 году Банк России выявил в Рязанской области 5 нелегальных кредиторов и одну фирму, в чьей работе обнаружены признаки финансовой пирамиды. Такие организации регулятор вносит в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

В предупредительный перечень, который обновляется ежедневно, попадают организации с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных участников рынка ценных бумаг. В него уже включено более 13 тысяч компаний, работающих онлайн и офлайн. 24 организации работали на территории Рязанской области. Материалы по таким субъектам Банк России передает в правоохранительные органы.

«Прежде чем обращаться за кредитом или займом, следует убедиться, что компания имеет права оказывать такие финансовые услуги. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе „Проверить финансовую организацию“. Также надо помнить, что индивидуальные предприниматели и любые физические лица не имеют права выдавать потребительские займы», — предупреждает начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Выдавать кредиты и займы могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Легальные компании имеют лицензию Банка России или соответствующее разрешение и состоят в реестрах. Для их деятельности прописаны законодательные требования. А черные кредиторы зачастую требуют огромные проценты по займам, могут игнорировать максимально установленный процент или превышать возможные штрафы и пени, в результате чего долг и увеличивается в несколько раз. Также такие фирмы могут допускать нарушения при взыскании долга, когда к процедуре возврата подключаются также нелегальные «черные» коллекторы, а заемщик сталкивается с угрозами, психологическим и даже физическим воздействием.