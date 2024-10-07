В Рязанской области работает 15,5 тысяч педагогов

В честь Дня учителя, который в России отметили 5 октября, Рязаньстат опубликовал данные о педагогических кадрах в Рязанской области.

Сообщается, что в регионе трудятся 4,8 тысяч педагогов дошкольного образования, 7,9 тысяч учителей общеобразовательных школ, 1,3 тысяч педагогов средне-профессионального образования и 1,5 тысячи профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений.

Две трети работающих в сфере образования — женщины. Пресс-служба Рязаньстата подчеркнула, что преданность учителей любимому делу, их терпение и энтузиазм играют решающую роль в формировании подрастающего поколения.