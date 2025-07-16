В Рязанской области проводится проверка по факту смерти мужчины в водоеме Скопинского района. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится процессуальная проверка по факту смерти местного жителя, 1989 года рождения, в результате утопления. По данным следствия, 15 июля 2025 года во время купания в пруду рядом с населенным пунктом Корневое Скопинского района мужчина заплыл далеко от берега и утонул. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель 1989 года рождения.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.