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В Рязанской области прошла презентация студенческих проектов по созданию туристско-рекреационного кластера в Усадьбе С.Н. Худекова

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Валерия Мединская
Фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязани в пространстве коллективной работы «Точка кипения» состоялась презентация студенческих проектов по созданию туристско-рекреационного кластера на территории историко-культурного природно-ландшафтного музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова» в с. Ерлино Кораблинского района. Презентация прошла в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает региональный комитет инвестиций и туризма

Студенты 4 курса кафедры «Архитектура, градостроительство и дизайн» Рязанского политехнического института представили свои идеи экспертам – руководителям профильных организаций, занимающихся сохранением объектов культурного наследия и развитием туризма.

Проект организован Автономной некоммерческой организацией «Центр развития креативных индустрий» при поддержке Главархитектуры Рязанской области. Он стал частью образовательного практикума, направленного на привлечение молодых специалистов к работе с культурными памятниками региона.

Будущие архитекторы работали над проектами в трех командах, каждая из которых специализировалась на одном из направлений: консервативном подходе, реалистичном развитии и адаптации территории под прием больших туристических групп. Студенты в ходе выездной работы на территорию музейного комплекса выполнили полевые исследования и собрали необходимую информацию для разработки концепций. На основе полученных данных они разработали уникальные сценарии развития территории, ориентированные на различные целевые аудитории.Работа по сохранению и повышению привлекательности туристических объектов ведется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Исторические объекты должны сохраняться и развиваться, чтобы люди, прежде всего жители региона, могли всегда их посетить и посмотреть то, что было создано в Рязанском крае. Делаем так, чтобы такие территории были привлекательными, с интересным наполнением, комфортными для жителей региона и туристов. У нас активно растет туристический поток, в том числе благодаря комплексному подходу к благоустройству всех общественных территорий и объектов культурного наследия», – подчеркивает губернатор Павел Малков.

В Рязанской области прошла презентация студенческих проектов по созданию туристско-рекреационного кластера в Усадьбе С.Н. Худекова
В Рязанской области прошла презентация студенческих проектов по созданию туристско-рекреационного кластера в Усадьбе С.Н. Худекова
В Рязанской области прошла презентация студенческих проектов по созданию туристско-рекреационного кластера в Усадьбе С.Н. Худекова
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