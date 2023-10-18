В Рязанской области прошёл Форум молодых педагогов ЦФО РФ «Наставничество в Профсоюзе: взгляд молодого педагога»

С 13 по 15 октября в Рязанской области на территории базы отдыха «Сатурн» прошел Форум молодых педагогов ЦФО РФ «Наставничество в Профсоюзе: взгляд молодого педагога».

Организаторами Форума стали Общероссийский Профсоюз Образования, Рязанская областная и Московская городская организации Общероссийского Профсоюза образования.

В течение трех дней 181 молодой педагог из 16 регионов ЦФО обменивались опытом и участвовали в различных образовательных мероприятиях, играх и конкурсах.

Ключевыми мероприятиями Форума стали автопробег, посвящённый Международному дню учителя и Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд», и открытие Памятника Учителю в Рязани.

Каждый из трёх дней имел свой девиз:

– «Рязань – больше, чем город»,

– «Рязань педагогическая»,

– «Рязань историческая».

Но – обо всем по порядку.

День первый – «Рязань больше, чем город»

Первый день начался со встречи гостей и знакомства. Встречали участников представители трех рязанских объединений – Совета молодых педагогов, клуба «Наставник» и клуба воспитателей «Дошкольная лига».

После размещения и вкусного обеда участников форума ждала игра на командообразование.

Все участники были поделены на группы, каждой из них выдан маршрутный лист со станциями. А дальше – только вперед – выполнять задания, креативить и заряжаться хорошим настроением!

Участники должны были построить башню, не касаясь блоков руками; передать друг другу предметы, используя только деревянные палочки; переместиться на «ковре-самолете» с одного конца поляны на другой; повторить движения за куратором, не сбиваясь с ритма; нарисовать рисунок, опираясь только на описание предмета.

В конце прохождения маршрута каждая команда получила QR-код, при сканировании которого можно было посмотреть видеорассказы о шести достопримечательностях Рязанской области – Рязанском Кремле, памятнике Сергею Есенину, музее-усадьбе академика Павлова, улице Почтовой, сквере им. В. Ф. Маргелова, а также о скульптуре Гриба в сквере рядом с филармонией.

А дальше участников ожидало НЕофициальное открытие форума, шоу-игра «Кто хочет стать педагогом», творческие выступления команд и дискотека от кавер-группы «YurBand».

День второй – «Рязань педагогическая»

Второй день начался с официального открытия Форума молодых педагогов Центрального федерального округа РФ «Наставничество в Профсоюзе: взгляд молодого педагога». Мероприятие прошло в Детской школе искусств в с. Поляны.

От лица Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования участников и гостей форума приветствовала председатель Елена Митина:

– За 9 лет своего существования Форум стал замечательной площадкой для общения активных, ищущих, желающих двигаться вперед молодых педагогов. Для нас большая честь и огромная ответственность принимать у себя коллег из других регионов в Год педагога и наставника. Мы постарались подготовить не только интересную образовательную программу, но и не менее запоминающийся неформальный блок, в который тонко вплетена история Рязанского края.

Стоит отметить, что почти 50% членов Рязанской областной организации – это молодые люди до 35 лет. Именно поэтому в организации уделяется огромное внимание молодежи. Заключено Соглашение с министерством образования Рязанской области, где есть раздел, посвященный данному направлению в работе. Предусмотрены дополнительные льготы и гарантии для молодых педагогов.

В регионе действует Совет молодых педагогов, который представлен во всех районах области, успешно работают два клуба – «Наставник» и «Дошкольная лига». Учредителями всех этих организаций являются региональное министерство образования и Рязанская областная организация Общероссийского Профсоюза образования.

– В итоге у нас сложилась замечательная команда молодых педагогов, в чем вы сможете убедиться лично, – подчеркнула Елена Митина.

Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина рассказала, что в Рязанской области сложилась добрая традиция очень эффективного взаимодействия, партнерства и сотрудничества между министерством образования и областной организацией Профсоюза.

– Мы, по сути, выполняем одни и те же задачи – развитие кадрового потенциала, защита педагогических работников и обеспечение развития системы образования. Ведь именно от того, насколько эффективно работают педагоги, зависит результативность образования в регионе, – отметила Ольга Сергеевна.

Министр выразила надежду на то, что дни, проведенные на рязанской земле, оставят не только положительные эмоции и хорошие впечатления, но и дадут участникам форума новый импульс в развитии профессионального мастерства.

Заместитель председателя Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Плотникова отметила, что молодые педагоги ЦФО – уже давно являются одной мощной командой, которая на протяжении многих лет занимается общим делом – развитием системы образования и укреплением профсоюзного движения.

Татьяна Валерьевна напомнила собравшимся об истории проведения автопробега молодых педагогов ЦФО, а также пожелала участникам Форума интересной и продуктивной работы.

В рамках открытия Форума была организована «Мастерская профессионального успеха».

Педагоги и воспитатели Рязанской области – победители и призёры профессиональных конкурсов – провели несколько мастер-классов. Своими наработками и накопленным опытом поделились:

– учитель школы №34 г. Рязани Екатерина Филиппова, Народный учитель России, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года»;

– учитель биологии школы №75 г. Рязани Сергей Горюшкин, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года»;

– лауреат заключительного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2023», обладатель специального приза «Мастер педагогической импровизации», учрежденного Президентской академией РАНХиГС, учитель физики школы №69 «Центр развития образования» г. Рязани Aлена Баландинa,

– члены Клуба воспитателей «Дошкольная лига», победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года».

Кроме этого, участники Форума приняли участие во флешмобе посвящённом Международному дню учителя и Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд»!

Сюрпризом для собравшихся стало выступление музыкальной группы «75 элемент». Участники коллектива – педагоги, работающие в школе №75 г. Рязани.

После обеда участники работали в командах в рамках дизайн — сессии «Какой он современный наставник молодого педагога?», посвященной обсуждению роли наставника в системе образования и ее влияния на успешное становление молодого педагога.

Ключевыми темами обсуждения стали: модели наставничества и их эффективность; технологии и методики обучения, которые наставник должен применять в работе с молодыми педагогами; оценка результатов наставнической деятельности; вовлечение родителей и общественности в процесс наставничества.

По итогам дизайн — сессии были разработаны рекомендации для организаторов образовательного процесса, направленные на повышение эффективности наставнической деятельности.

Затем педагоги приняли участие в одном из ключевых событий Форума – IX автопробег, посвящённый Международному дню учителя и Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд».

Девять лет назад Форум стартовал как автопробег. Самый первый состоялся в Минске. Второй автопробег прошел по всему ЦФО. Затем – Коломна. Именно с этого момента началось формирование почвы для проведения Форума молодых педагогов. Затем эстафетную палочку подхватила Калужская область и далее по порядку – Брянск, Липецк, Тула и Тамбов.

– А на одном из совещаний председателей региональных организаций ЦФО возник вопрос – а куда мы поедем в этом году? Елена Анатольевна сказала – а что, есть какие-то варианты? Конечно, мы едем в Рязань! – рассказала заместитель председателя Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Плотникова. – Мы благодарны рязанской земле за радушный прием нашей большой молодежной профсоюзной семьи.

Автопробег в Рязанской области получился очень масштабным – более 40 экипажей, огромное количество флагов с профсоюзной символикой и символикой регионов ЦФО.

Вечером прошёл круглый стол на тему: «Какой он современный наставник молодого педагога?», где участники Форума защищали свои проекты перед коллегами.

Вечером региональные команды стали участниками создания арт-объекта «Профсоюз образования».

Председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина и заместитель председателя МГО Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Плотникова поблагодарили представителей всех 16 регионов, принявших участие в Форуме и автопробеге. В свою очередь участники поделились своими впечатлениями и повязали ленточки на арт-объекте «Профсоюз образования».

Также были вручены Благодарственные письма и подарки тем, кто принял самое активное участие в работе форума и организации всех мероприятий.

Завершился день сюрпризом от организаторов – квестом по произведению М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

День третий – «Рязань историческая»

В заключительный день Форума участников ждали два интереснейших события – открытие Памятника Учителю и экскурсия в Государственный музей-заповедник С.А. Есенина.

В Год педагога и наставника в Рязани было принято решение о благоустройстве Педагогического сквера рядом с городским управлением образования и установке Памятника Учителю.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что скульптурная композиция создана в знак уважения к педагогам, в благодарность за их нелегкий, но значимый труд. Работе над ней уделялось большое внимание, проводилось многократное обсуждение, стремились сделать памятник с душой.

– Не случайно этот год объявлен Годом педагога и наставника. Президент РФ Владимир Путин постоянно подчеркивает значимость этой профессии. Сегодня мы тоже делаем важный шаг, выражая тем самым свое уважение к труду учителя, – отметил глава региона. – Профессия педагога – ключевая. В жизни каждого человека есть учителя, они дарят знания, отдают всю свою душу ученикам. Мои родители тоже преподаватели и знаю не понаслышке, какой это тяжелый, но при этом благодарный труд.

Стоит отметить, что благоустройство и озеленение Педагогического сквера продолжится в следующем году, а также будет отремонтирован фасад здания городского управления образования.

После фотосессии в Педагогическом сквере, все желающие отправились на родину Сергея Есенина – в село Константиново, где для них была организована экскурсия в Государственный музей-заповедник С.А. Есенина. Кроме этого, гости смогли погулять по территории музея, приобрести памятные сувениры и сделать красивые фото.

Впечатления от Форума

Заместитель директора по воспитательной работе ГКОУ КО «Областной центр образования» (г. Калуга) Наталья Касатикова:

– На днях мне посчастливилось вновь стать участником ежегодного автопробега для Молодых педагогов Центрального федерального округа. Прежде всего, хочу выразить благодарность организаторам, коллегам из Рязани, ведь событие получилось действительно достойным и одним из самых интересных в этом году. Формат командообразования, ночной квест, приглашенные спикеры для проведения мастер-классов… везде попали в точку! Кроме того, одним из самых запоминающихся моментов для всех молодых учителей из регионов стал вечерний концерт. Надеюсь, эту изюминку будут использовать и в дальнейшем при проведении подобных форумов.

Член президиума МС Тамбовской области, учитель английского языка (г. Моршанск) Юлия Овусу:

– Все три дня выдались очень насыщенными. Несмотря на то, что форум уже имеет девятилетнюю историю, а лично для меня он был седьмой, каждый регион предлагает интересную программу. Но Рязани удалось удивить!

Учитель русского языка и литературы школы №830 (г. Москва) Арсений Туркевич:

– Недавно мне посчастливилось стать участником грандиозного форума молодых педагогов Центрального Федерального округа “Наставничество в профсоюзе: взгляд молодого педагога”, который проходил в Рязани. Мероприятие было организовано с целью обмена опытом и знаниями между молодыми специалистами, а также для обсуждения актуальных вопросов образования.

Программа форума была насыщенной и разнообразной. В течение нескольких дней мы посещали лекции и мастер-классы, а также приняли участие в масштабном автопробеге.

Особо хочется отметить работу рязанских коллег — организаторов форума. Они создали максимально комфортные условия для участников, обеспечивая их не только содержательной программой, но и разнообразными культурными мероприятиями, экскурсиями и досугом. Такая забота и внимание со стороны организаторов делают атмосферу форума по-настоящему дружественной и уютной.

Важной составляющей форума стала работа в группах по обсуждению актуальных проблем и вопросов, с которыми сталкиваются молодые педагоги в своей профессиональной деятельности. Мы смогли обменяться региональным опытом, получить ценные советы и рекомендации от своих коллег, а также предложить свои идеи и инициативы для улучшения системы наставничества в образования.

Это был мой первый федеральный форум, он прошел превосходно, и, конечно, я бы хотел в следующем году попасть на него вновь!

Учитель английского языка ГБОУ №1566 (г. Москвы) Виктория Зуева:

– Люблю проводить выходные насыщенно!

13-15 октября мне удалось стать частью Московской делегации на форуме молодых педагогов ЦФО «Наставничество в Профсоюзе: взгляд молодого педагога».

Эти 3 дня мы жили и взаимодействовали со своими командами, в каждой команде педагоги из самых разных областей ЦФО. Я, например, была в команде «Стражи галактики».

Яркий вечер-знакомство пятницы запомнился короткой, но эффективной репетицией, импровизацией, креативностью и сплоченностью коллег.

Суббота порадовала информативностью на педагогическом марафоне, продуктивностью на дизайн-сессии. Организаторы подготовили атмосферный квест-детектив, который погрузил нас в произведение Булгакова «Мастер и Маргарита». Сразу захотелось перечитать.

А в воскресенье мы приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника Учителю в Рязани! Мне кажется, что сложно было бы придумать более красивое и символичное завершение для нашей поездки.

Участники автопробега ЦФО от Тульской области:

– Выражаем благодарность всем организаторам Форума. Особое впечатление произвело выступление Клуба воспитателей «Дошкольная лига», выступление абсолютного победителя «Учителя года России» Екатерины Филипповой. Вернулись домой заряженными на результат с интеграцией применения новых полученных данных. Всем спасибо!

Форум молодых педагогов Центрального федерального округа РФ в цифрах:

– 181 участник,

– 16 регионов,

– 16 основных мероприятий,

– 7 мастер-классов,

– 2 концерта,

– 2 флешмоба,

– 40 машин участвовало в автопробеге,

– выдан 181 сертификат за участие в форуме,

– вручено более 50 благодарственных писем.

Количество положительных эмоций — посчитать невозможно!!!