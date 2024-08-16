В Рязанской области пройдёт областной педагогический форум

С 20 по 23 августа в Рязани будет проходить областной педагогический форум «Образование–2024». В ходе форума пройдет ряд мероприятий, посвященных актуальным направлениям развития региональной системы образования, воспитания, профориентации детей, взаимодействию родителей и педагогов, развитию педагогических кадров в регионе и многому другому.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание, которое будет направлено на обсуждение образовательного пространства региона, подведение итогов прошедшего года и формирование целей на предстоящий учебный год.

В форуме примут участие педагоги дополнительного и дошкольного образования, классные руководители, учителя и методисты, директора школ, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, представители колледжей и техникумов, а также сотрудники органов управления образованием.

Областной педагогический форум «Образование–2024» проводится ежегодно с целью подведения итогов предыдущего учебного года и определения основных направлений развития в новом году на всех уровнях системы образования.