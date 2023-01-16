В Рязанской области произошла автокатастрофа с участием трёх автомобилей

В Скопинском районе столкнулись три автомобиля. Предварительные сведения привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Автокатастрофа произошла 14 января около 13:25 на 280-м километре трассы Р-22 Каспий. За рулём Mitsubishi Grandis находился 31-летний житель Владимирской области. Водитель не выбрал безопасную скорость, и его машина столкнулась с Chevrolet Lanos под управлением 45-летнего жителя Саратовской области и с Mazda, за рулём которой находился 53-летний мужчина.

Водитель Chevrolet Lanos скончался на месте от полученных травм.

Травмы получили 7 человек: 41-летняя пассажирка Chevrolet, водитель Mitsubishi, 52-летняя пассажирка Mitsubishi, 19-летний пассажир Mitsubishi; 33-летняя пассажирка Mitsubishi; 31-летний пассажир Mitsubishi; 29-летний пассажир Mitsubishi.

По факту ДТП ведётся проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.