В Рязанской области проходят торжественные мероприятия, приуроченные к Году защитника Отечества

Региональное министерство здравоохранения информирует о том, что в Рязанском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова состоялось торжественное открытие Года защитника Отечества, в рамках которого прошла встреча ветеранов боевых действий и органов безопасности со студентами.

О мужестве российских воинов, обеспечении безопасности государства, важности сохранения исторической правды студентам медицинского вуза рассказали ветеран боевых действий, заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области Виктор Кучеренко и ветеран органов безопасности Сергей Рюмин.

Участники мероприятия стоя почтили память павших воинов.

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В ходе диалога со студентами заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области Виктор Кучеренко обсудил с ними причины и цели проведения СВО, рассказал о военных медиках и их роли в военных действиях, представил видеоролик, который снял в зоне проведения СВО и поделился личным опытом участия в спецоперации. «На войне ценится хлеб, вода, но больше всего ценится дружба. Самое страшное — не погибнуть, не получить ранение, а потерять товарища», — сказал Виктор Кучеренко.

Ветеран органов безопасности Сергей Рюмин объяснил, как устроены и функционируют спецслужбы. Он поделился историей своего профессионального пути в органах безопасности и рассказал о героизме военных медиков, свидетелем которого был лично. Также Сергей Рюмин поздравил собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества. «Свяжете вы свою жизнь с армией, спецслужбой, полицией или нет — все равно вы защищаете Отечество. Все мы граждане России, все мы ее защитники», — отметил Сергей Рюмин.