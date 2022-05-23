В Рязанской области продолжают работу ярмарки выходного дня

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области информирует об итогах проведения очередных ярмарок выходного дня, которые состоялись 21 мая.

В регионе осуществляется работа по поддержанию и развитию ярмарочной торговли. Продолжают действовать продовольственные ярмарки выходного дня, в Рязани и районных центрах увеличено количество точек ежедневной торговли продукцией местных сельхозтоваропроизводителей. Реализуются специализированные ярмарочные проекты.

Так, в субботу, 21 мая, на ярмарках выходного дня в областном центре торговлю на 256 местах осуществляли 166 рязанских производителей, в том числе 32 фермера и индивидуальных предпринимателя, а также 87 граждан, имеющих личные подсобные хозяйства. Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. Реализовано 9 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 7 т молока и молочных продуктов, 6 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,1 т живой рыбы, 1,6 т картофеля, 2,7 т овощей, 4 т яблок и груш, а также 0,4 т меда и продуктов пчеловодства. Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 28 мая на площадках перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь», ТЦ «КИТ», а также на улице Дзержинского (территория УРТ). Они организованы министерством сельского хозяйства и продовольствия области и министерством экономического развития региона.

Кроме того, в Рязани у МКЦ продолжает работу ярмарка к Дню российского предпринимательства. На ней представлены традиционные для региона скопинская керамика, михайловское кружево, кадомский вениз, а также сувениры и книги, продовольственные товары от местных производителей.