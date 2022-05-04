В Рязанской области продолжается посевная кампания

Сельхозпредприятия и фермеры Рязанской области продолжают весенний сев. По состоянию на 4 мая в регионе посеяно 97 тысяч гектаров ранних яровых зерновых культур, что составляет 29% от запланированной площади. Сахарной свёклы посеяно 2,2 тысячи гектаров (32%), однолетних трав – 3,5 тысячи гектаров (17%), многолетних трав – 1 тыс. га (18%), подсолнечника – 10 тыс. га (12%), рапса – 8 тыс. га (12%).

- Реклама -

В Касимовском и Милославском районах приступили к посадке ранних сортов картофеля, а в Александро-Невском и Шацком – к севу сои.

Кроме того, продолжается подкормка всходов озимых культур, работы проведены на площади 305 тыс. га (85%); подкормка многолетних трав – 30 тыс. га (48%). С целью сохранения влаги в почве ведется боронование зяби, многолетних трав и озимых культур, всего в регионе пробороновано 372 тысячи гектаров.

Ожидается, что в 2022 году общая посевная площадь в Рязанской области впервые за 25 лет достигнет 1 млн. 100 тыс. га.

- Реклама -

В этом году в связи с погодными условиями в Рязанской области весенние полевые работы стартовали на две недели позже среднемноголетних сроков. Прошедшие в регионе повсеместно локальные дожди сдерживают темпы полевых работ.

Аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами: удобрениями, топливом, семенами, средствами защиты растений. Парк сельхозтехники в Рязанской области за последние два года был существенно обновлён, растёт доля машин отечественного производства. В настоящее время импортная техника составляет примерно треть парка, запчасти к ней на складах имеются.