В Рязанской области продолжает развиваться аптечная сеть для льготников

Аптечные пункты по выдаче льготных лекарств открылись в городе Спас-Клепики и рабочем поселке Тума.

В настоящее время также проходит процедура оформления документов для работы с льготными рецептами в аптечном пункте села Криуша Клепиковского района, осенью аптечный пункт для льготного лекарственного обеспечения будет открыт в селе Болонь Клепиковского района. Потребность в льготных лекарствах в каждой аптеке отслеживается с помощью информационной системы.

Пункт льготных лекарств также работает в Областном клиническом онкологическом диспансере, а в ближайшие 2-3 года аптечная сеть откроется во всех крупных медицинских учреждениях области.

Обеспечивает поставку льготных препаратов подведомственное учреждение регионального минздрава «Рязань-Фармацея».